З’явилися кадри смт Рогань на Харківщині, яке зазнало значних руйнувань внаслідок обстрілів російської армії, але вже звільнено від окупантів і повертається до життя. Кадри показав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На фото - садочок та школа зі снарядами на подвір'ях, вирви - на місці яких були будинки.
Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера.
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Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств. Близько 50% будівель - практично без дахів, 70% - без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів - 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське.
Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання.
Із обласного логістичного центру доставляємо продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів.
«Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово і спільними зусиллями ми все відбудуємо», - зазначив Синєгубов.
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