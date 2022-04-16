В ніч на 16 квітня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Лисичанську і Кремінній. Про це повідомив голова Луганської обласної ОВА Сергій Гайдай.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, трьом пораненим надано своєчасну медичну допомогу, перебиті газопроводи в Сєвєродонецьку та Лисичанську, – про наслідки нічних обстрілів Луганщини.

Пізно увечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів в Кремінній пожежними знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Через обстріли в Лисичанську зазнали поранень три жінки – їх евакуювали з пошкодженого будинку, медична допомога надана своєчасно.

Руйнувань зазнала критична інфраструктура: у Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід. Також поки що місто без води та газу. Ремонтні роботи мають початися сьогодні.

Зафіксовано потрапляння ворожого снаряду в газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками. Руйнувань зазнали житлові будинки та одна із пожежних частин Лисичанська, продовольчі та промислові об’єкти в Сєвєродонецьку, зокрема, магазини в старій частині міста.

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