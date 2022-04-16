Оккупанты нанесли удар по Полтавщине поздно вечером в пятницу, 15 апреля. О последствиях сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
О звуках взрыва сообщалось около 23.30.
«К сожалению, это утро недоброе... Вчера поздно вечером «прилет» по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушенные здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации. Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь!» - говорится в сообщении.
Напомним, два ракетных удара по инфраструктуре Миргорода на Полтавщине нанесли войска РФ во вторник вечером. О ракетном ударе по Миргороду сообщалось также 9 апреля. Тогда сообщалось о двух пострадавших.
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