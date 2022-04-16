Россия для пополнения войска собирает, кого только может найти. Недовольство новобранцами говорится в одном из перехваченных разговоров оккупантов, которые публикует СБУ.

Так, один из военных инструкторов рф жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.

«Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде...».

По его словам, «новенькие» так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки «оттачивают навыки» грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был... Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*бы из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!"- возмущается инструктор.

Напомним, фанат "русского мира" засветил символику в Днепре, фото: "пытался быстро уйти"

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, какую технику оккупанты отправляют в Украину: "Это конец войны, она проиграна Россией"

Также Politeka писала, что агрессор собрал войско под Изюмом: в Генштабе сообщили о количестве