Россия для пополнения войска собирает, кого только может найти. Недовольство новобранцами говорится в одном из перехваченных разговоров оккупантов, которые публикует СБУ.

Так, один из военных инструкторов рф жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

«Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде...».

По его словам, «новенькие» так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки «оттачивают навыки» грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

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"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был... Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*бы из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!"- возмущается инструктор.

Напомним, фанат "русского мира" засветил символику в Днепре, фото: "пытался быстро уйти"

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, какую технику оккупанты отправляют в Украину: "Это конец войны, она проиграна Россией"

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