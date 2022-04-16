Росія відправляє в Україну дуже застарілу військову техніку 60-х років. Про це заявив радника керівника офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

«Замиготіла російська техніка на платформах, які йдуть в Росії. БТР-60, це з відкритим верхом. "Град-1", це на ЗИЛах така установочка. Загалом, техніка 60-х років. Це до питання, що "ми зараз мобілізуємося, і весь світ в труху"», - зазначив він.

Арестович додав, що з'явилися кадри підтверджують великі проблеми Росії з технікою, про які говорили раніше.

"Це було в самих відсталих частинах, і то давно знято зі зберігання. Немає техніки. Мобілізуй, не мобілізуй - отримаєш все одно ... проблеми з технікою, це про що ми вже говорили, просто зараз замелькала ця техніка, і можна говорити вже про фактичні підтвердження. БТР - 60 і" Град-1 " — це далі вже нікуди падати. Ось і вся історія. Це кінець війни, вона програна Росією», - заявив радник керівника офісу президента України.

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