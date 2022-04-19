У Гостомелі Київської області деякі місцеві жителі встигли виїхати зі своїх квартир до приходу рашистів. Поки вони були відсутні в їхніх квартирах жили окупанти.
Про це повідомили у соціальних мережах і показали на відео, що залишили після себе окупанти.
Окупанти знищували особисте майно жителів Київщини та грабували українців.
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На опублікованому відео Жінка показала наслідки приходу представників "русского мира" на Київщину. Зокрема, окупанти залишили після себе купи сміття, а також речі, які вони награбували і з якоїсь причини не забрали з собою, коли тікали від Збройних сил України.
Також, російські солдати, тікаючи, залишили після себе на поверхах фекалії і стійкий запах сечі, адже вони ходили в туалет де попало.
Нагадаємо, під Києвом в бою з окупантами загинув весь екіпаж вертольота.
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