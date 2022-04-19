У Гостомелі Київської області деякі місцеві жителі встигли виїхати зі своїх квартир до приходу рашистів. Поки вони були відсутні в їхніх квартирах жили окупанти.

Про це повідомили у соціальних мережах і показали на відео, що залишили після себе окупанти.

Окупанти знищували особисте майно жителів Київщини та грабували українців.

На опублікованому відео Жінка показала наслідки приходу представників "русского мира" на Київщину. Зокрема, окупанти залишили після себе купи сміття, а також речі, які вони награбували і з якоїсь причини не забрали з собою, коли тікали від Збройних сил України.

Також, російські солдати, тікаючи, залишили після себе на поверхах фекалії і стійкий запах сечі, адже вони ходили в туалет де попало.

Нагадаємо, під Києвом в бою з окупантами загинув весь екіпаж вертольота.

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