В Гостомеле Киевской области некоторые местные жители успели выехать из своих квартир до прихода рашистов. Пока они отсутствовали в их квартирах жили оккупанты.

Об этом сообщили в социальных сетях и показали на видео, что оставили после себя оккупанты.

Оккупанты уничтожали личное имущество жителей Киевщины и грабили украинцев.

На опубликованном видео женщина показала последствия прихода представителей "русского мира" на Киевщину. В частности, оккупанты оставили после себя кучи мусора, а также вещи, которые они награбили и по какой-то причине не забрали с собой, когда убегали от Вооруженных сил Украины.

Также, российские солдаты, убегая, оставили после себя на этажах фекалии и стойкий запах мочи, ведь они ходили в туалет где попало.

Напомним, под Киевом в бою с оккупантами погиб весь экипаж вертолета.

Как сообщала Politeka, на Киевщине возникло новое кладбище с невинными жертвами войны.

Также Politeka писала, о новых подробностях трагедии на Киевщине.