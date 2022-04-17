Українцям показали нове кладовище на Київщині, де поховані невинні жертви війни. Фото оприлюднила пресслужба Верховної Ради України.

«Так виглядають жорстокі докази злочинів російської федерації. Так виглядає геноцид XXI сторіччя. Ми переможемо у цій війні, але не пробачимо», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за офіційними даними, тільки дітей внаслідок розв'язаної росіюєвійни загинуло 202.

Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому 202 дитини загинуло та більше 361 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області - 117,

Київській - 106,

Харківській - 89,

Чернігівській - 54,

Херсонській - 41,

Миколаївській - 40,

Луганській - 36,

Запорізькій - 23,

Києві - 16,

Сумській - 16,

Житомирській - 15.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти готують для викрадених українців, в тому числі дітей: «Їх примушуватимуть…»

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