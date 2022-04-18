Перед трагедією друзі весело перемовлялися про те, як вдарили по окупантам.

Під Києвом в бою з окупантами загинув весь екіпаж вертольота. Це сталося 28 лютого 2022 року. Про це в Facebook написав Василь Мулик, побратим загиблого льотчика Олександра Григор'єва "Шумахера".

"Ми близькі друзі. Більше, ніж друзі. Я хрестив його сина, він хрестив мою дочку. Шумахер-Профі. Найвищої проби професіонал. Талант. Інструктор. Він – один з дуже небагатьох українських вертолітників, хто виконував посадку в кратер вулкана Ньямлагіра", – написав Мулик.

Він знав Григор'єва 22 роки, вони пройшли разом чимало випробувань, зокрема, воювали з росією під час АТО і ООС, а також з першого дня вторгнення разом давали відсіч окупантам.

Перед трагедією друзі весело перемовлялися про те, як вдарили по окупантам, проте через три хвилини Олександр Григор'єв зник з ефіру назавжди.

Більше місяця та територія, де впав вертоліт, була під окупацією. Тільки коли збройні сили України звільнили Київщину від ворога, з'явилася можливість розшукати екіпаж.

Разом з Олександром життя за Україну того дня віддали льотчик-штурман Василь Гнатюк, який тільки за три місяці до того отримав перше офіцерське звання, і Бортовий авіаційний технік Дмитро Нестерук, який закінчив ХНУ Повітряних сил у 2019 році.

У суботу, 16 квітня, всіх трьох героїв поховали у Бродах на Львівщині: "Усі троє – поруч. Екіпаж. Назавжди. Вічного польоту", - додав Мулик.

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