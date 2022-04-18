Російські загарбники продовжують силову мобілізацію в так званих Л/ДНР. Чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в СБУ. «Новобранців» вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову. Більш того - щоб вони нікуди не втекли, їх возять у закритих залізничних вагонах.

«Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего», – розповів мешканенець Донецька, який після такої «мобілізації» потрапив в український полон.

За його словами, він не брав участі у бойових діях, а тільки охороняв блокпост за наказом своїх командирів. Так і потрапив у полон.

В СБУ зазначають, що за свої вчинки йому все ж доведеться відповісти.

Додамо, раніше в українській розвідці повідомили, що мобілізація в ОРДЛО фактично була зірвана. Завдяки "новобранцям" росіяни хотіли укомплектувати 17 своїх стрілецьких полків, але чоловіки призовного віку не хочуть ставати гарматним м'ясом і усіляко уникають призову.

Водночас для особового складу, який все ж таки вдалося залучити, не проводять якихось вишколів або інструктажів, а забезпечують їх непридатними для використання амуніцією та зброєю.

Нагадаємо, в Мережі опублікували кадри, на яких, ймовірно, палає крейсер "Москва" після атаки.

Також повідомлялось, що ворог здійснив ракетний обстріл Львова, є поранені і загиблі.

Крім того Politeka.net писала, що, за словами Арестовича, сили ВСУ нанесли новий удар по окупантах в Чорнобаївці.