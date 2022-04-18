Запис перехоплення нової телефонної розмови одного з російських військових з дружиною з'явився на Youtube-каналі радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. В опублікованій розмові можна почути, як дружина окупанта скаржиться на те, що йому і його товаришам по службі мало платять за вбивства українців і руйнування нашої країни.

У відповідь на це військовий зазначає, що йому зараз головне просто повернутися додому.

"Я кажу, хоч би додому повернулися х*й би з цими грошима, вони бл*дь за гроші переживають", - поскаржився окупант.

У той же час військовий визнав, що його товариші по службі також незадоволені зарплатами. Також багато хто намагається всіма силами уникнути відправки на фронт.

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"Цих кажуть кілька людей заарештували. 9 чоловік, це як призвідників, не знаю. З побудови Ельфат каже відвезли, там в основному старші сержанти ... хоч хтось в частину приїхав, розумієш, а хтось же, як миші, по домівках поховалися", - розповів окупант.

Він додав, що багато хто просто тікають або ховаються, щоб не воювати в Україні.

окупанти, російські солдати, російські війська

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