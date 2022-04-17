По данным Запорожской ОВА, в регионе было похищено уже 106 человек.

Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк рассказал, что оккупанты похитили его сына. Об этом он сообщил в комментарии «Укринформу».

Так, Олег Буряк рассказал, российские военные похитили его сына Владислава:

«Моего сына похитили. Россияне похитили его на блокпосте в Васильевке. Ему всего 16 лет. Где мой сын сейчас, я не знаю. Я обращаюсь к европейскому сообществу, ко всему человечеству – помогите мне. Пусть весь мир знает, что россияне воруют здесь в стране детей», – сказал Олег Буряк.

Отметим, по данным Запорожской ОВА, в регионе было похищено уже 106 человек.

Также сложной ситуация остается в Луганской области, где враг продолжает постоянные обстрелы. В этот раз орки попали по собору, о чем сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Не смутило оккупантов и то, что сегодня, 17 апреля, празднуется Вербное воскресенье.

"Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке. Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор.

На этот раз снаряды попали в крышу. В Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", - написал Гайдай.

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