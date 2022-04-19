За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, разом з Юрієм на станції техобслуговування загинули ще три людини.

26-річний Юрій Баран загинув 18 квітня в результаті ракетних обстрілів російськими військами Львова, де зараз перебувають понад 200 тисяч біженців. Про це розповіли його батьки журналістам місцевого видання.

Юрій працював на станції техобслуговування автомобілів, в яку потрапила ворожа ракета. Вранці 18 квітня він вийшов на зміну. Разом з колегами стояв біля столу, де приймають замовлення, і пив каву. На цьому місці тепер – воронка.

"Він повинен був одружитися, а тепер ми його ховаємо", – розповідають батьки загиблого.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, разом з Юрієм на станції техобслуговування загинули ще три людини. Всього в результаті обстрілу міста не стало сімох людей, ще одинадцять отримали поранення, в тому числі одна дитина.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА розповів про загиблих та поранених внаслідок атаки окупантів.

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