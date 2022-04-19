26-летний Юрий Баран погиб 18 апреля в результате ракетных обстрелов российскими войсками Львова, где сейчас находятся более 200 тысяч беженцев. Об этом рассказали его родители журналистам местного издания.
Юрий работал на станции техобслуживания автомобилей, в которую попала вражеская ракета. Утром 18 апреля он вышел на смену. Вместе с коллегами стоял у стола, где принимают заказы, и пил кофе. На этом месте теперь – воронка.
"Он должен был жениться, а теперь мы его хороним", – рассказывают родители погибшего.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Путин не остановится на Украине: дипломат назвал восемь стран, на которые нацелился кремль
"Российские войска начали битву за Донбасс": Зеленский объяснил, что будет дальше
Разрушена полностью: выяснилось, куда попали вражеские ракеты в Днепропетровской области
Известная украинская снайперша предсказала, когда завершится война: «Это зависит от...»
По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, вместе с Юрием на станции техобслуживания погибли еще три человека. Всего в результате обстрела города не стало семерых человек, еще одиннадцать получили ранения, в том числе один ребенок.
Напомним, глава Львовской ОГА рассказал о погибших и раненых в результате атаки оккупантов.
Также Politeka писала, что куда на самом деле летели ракеты, которые взорвались во Львове.
Как Politeka писала, что оккупанты атакуют Луганщину, куда им удалось прорваться.