По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, вместе с Юрием на станции техобслуживания погибли еще три человека.

26-летний Юрий Баран погиб 18 апреля в результате ракетных обстрелов российскими войсками Львова, где сейчас находятся более 200 тысяч беженцев. Об этом рассказали его родители журналистам местного издания.

Юрий работал на станции техобслуживания автомобилей, в которую попала вражеская ракета. Утром 18 апреля он вышел на смену. Вместе с коллегами стоял у стола, где принимают заказы, и пил кофе. На этом месте теперь – воронка.

"Он должен был жениться, а теперь мы его хороним", – рассказывают родители погибшего.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, вместе с Юрием на станции техобслуживания погибли еще три человека. Всего в результате обстрела города не стало семерых человек, еще одиннадцать получили ранения, в том числе один ребенок.

Напомним, глава Львовской ОГА рассказал о погибших и раненых в результате атаки оккупантов.

Также Politeka писала, что куда на самом деле летели ракеты, которые взорвались во Львове.

Как Politeka писала, что оккупанты атакуют Луганщину, куда им удалось прорваться.