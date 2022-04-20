Церкви в регіонах України не працюватимуть у комендантську годину на Великдень, коли віруючі освячують великодні кошики. Про це повідомляють у Національній поліції, а також представники Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.
"Культові споруди в період комендантської години будуть закриті", - заявили в поліції.
У той же час громадян заспокоїли – відвідати богослужіння і освятити великодні кошики християни зможуть в храмах і на прилеглій території з урахуванням комендантської години в тому чи іншому регіоні. Це стосується християн як східного, так і західного обряду. Великодні богослужіння в комендантську годину проводитися не будуть.
Нагадаємо, християни західного обряду відзначали Великдень 17 квітня, а східного – 24 квітня.
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Раніше ми також повідомляли, що цього року в українців не буде додаткових вихідних у квітні і травні через воєнний стан, який діє в державі з 24 лютого. Так, 25 квітня, 2 травня і 9 травня будуть робочими днями, які будуть оплачуватися в звичайному порядку.
Нагадаємо, Харків'ян попередили, куди не потрібно ходити у великодні дні: "Закриті для відвідування".
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