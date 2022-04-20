У Запорізькій області окупанти і колаборанти залучають до своїх лав місцевих фріків.

Як повідомляють у Запорізькій ОВА, так званий мер курортного міста Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Самойленка Микиту Івановича, уродженця Бердянська.

До "призначення" Самойленко працював двірником у КП "БердянськЕкоТранс". Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні і розмовляє з камінням.

Відразу після вторгнення ворога він добровільно перейшов на бік окупаційних військ і погодився на співпрацю.

"Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера з питань архітектури. Тепер відомо, що Самойленко за вказівкою Сауленко займається підготовкою пам'ятних місць міста до святкування Дня Перемоги 9 травня – прикрашає клумби і фарбує бордюри", - повідомили в Запорізькій ОВА.

Додамо, раніше стало відомо, що російські війська почали масований наступ на території Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За словами глави регіону, останній місяць лінія зіткнення майже не змінювалася, але були бої різної інтенсивності.

"На сьогоднішній день ворожі війська істотно активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Противник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", - сказав Старух.

Старух також закликав людей евакуюватися з прифронтових населених пунктів.

Також повідомлялося, що окупанти провели «референдум» в Розівці на Запоріжжі.

"Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України», - повідомили 19 квітня в Заорожской ОВА.

Нагадавши, у Міноборони України заявили, що вирішальна битва вже почалася.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі російські солдати влаштували бунт, який був придушений "кадирівцями" - стріляли на поразку.

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