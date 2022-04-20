В Запорожской области оккупанты и коллаборанты привлекают в свои ряды местных фриков.

Как сообщают в Запорожской ОВА, так называемый мэр курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска.

До «назначения» Самойленко работал дворником в КП «БердянскЭкоТранс». Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями.

Сразу после вторжения врага он добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился на сотрудничество.

«Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры. Теперь известно, что Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры», - сообщили в Запорожской ОВА.

Добавим, ранее стало известно, что российские войска начали массированное наступление на территории Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По словам главы региона, последний месяц линия столкновения почти не изменялась, но были бои разной интенсивности.

"На сегодняшний день вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону", - сказал Старух.

Старух также призвал людей эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов.

Также сообщалось, что оккупанты провели «референдум» в Розовке на Запорожье.

«Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины», - сообщили 19 апреля в Заорожской ОВА.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что решающая битва уже началась.

Также сообщалось, что на Запорожье российские солдаты устроили бунт, который был подавлен "кадыровцами" - стреляли на поражение.

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