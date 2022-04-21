Майже 100 ухилянтів та їхніх пособників затримали з початку квітня прикордонники Мукачівського загону. Про це повідомляє 20 квітня пресслужба Держприкордонслужби України.

Лише за попередній день прикордонники перепинили 9 чоловіків, які двома групами намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Усі затримані належать до категорії військовозобов’язаних, яким на період дії воєнного стану обмежене право виїзду за кордон.

Загалом з початку квітня прикордонники Мукачівського загону затримали 92 таких порушники.

З них - 48 чоловіків намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, 27 спробували виїхати за недійсними паспортами, а 17 використовували сфальшовані документи.

Як відомо, чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) заборонено перетинати кордон і виїжджати до інших країн під час дії воєнного стану. Проте певні винятки з цього правила все ж існують. Насамперед, виїжджати до інших країн під час воєнного стану мають право чоловіки призивного віку, на утриманні яких перебуває троє чи більше неповнолітніх дітей.

Крім того, виїхати за кордон можуть чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину/дітей.

Дозволяють виїхати також опікунам, прийомним батькам, піклувальникам, батькам-вихователям, які утримують неповнолітню дитину-сироту чи дитину, яка була позбавлена батьківського піклування.

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