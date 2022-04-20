Генеральний штаб Збройних сил України повідомив оперативну інформацію щодо битви на Донбасі станом на 18.00 20 квітня.
Зазначається, що ворог намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.
В Генштабі зазначили, що противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Також окупанти завдають систематичних авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах, зокрема застосовують літаки дальньої авіації.
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Нагадаємо, за добу 19 квітня на Донбасі армія України загалом відбила 10 атак. Повідомлялося про знищення 12 танків, 28 бронемашин, 1 артилерійської системи, 1 літака, 1 вертольота та 6 ПБЛА.
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