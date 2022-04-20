Генеральний штаб Збройних сил України повідомив оперативну інформацію щодо битви на Донбасі станом на 18.00 20 квітня.

Зазначається, що ворог намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

В Генштабі зазначили, що противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Також окупанти завдають систематичних авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах, зокрема застосовують літаки дальньої авіації.

Нагадаємо, за добу 19 квітня на Донбасі армія України загалом відбила 10 атак. Повідомлялося про знищення 12 танків, 28 бронемашин, 1 артилерійської системи, 1 літака, 1 вертольота та 6 ПБЛА.

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