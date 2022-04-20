Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Про це йдеться в перехопленій розмові, яку опублікувала СБУ.

Можна почути, що росіянин називає свого сина, який воює в Україні, «спонсором» і закликає мародерити на повну.

«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», – говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».

«Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры либо их пи*дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов».

Та винахідливий татусь дає нову пораду: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч».

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