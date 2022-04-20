Родители российских захватчиков рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть. Об этом говорится в перехваченном разговоре, который опубликовала СБУ.

Можно услышать, что россиянин называет своего сына, который воюет в Украине, "спонсором" и призывает мародерить на полную.

"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», – говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.

Он рекомендует сыну не обращать внимание на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».

«Воин» признается, что и сам об этом думал, но «...наши командиры либо их пи*приходят себя и катаются, или расстреливают из автоматов».

И находчивый папаша дает новый совет: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч».

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