Схоже Страсний тиждень перед Великоднем пройде в боях за Україну, так як в Кремлі відмовилися встановити тимчасове "пасхальне перемир'я".

Раніше, 19 квітня, генсек ООН Антоніу Гуттеріш виступив із закликом до гуманітарної паузи на Страсний тиждень:

"Я закликаю до гуманітарної паузи православного Страсного тижня у війні на Україні. Я закликаю всі сторони і всіх борців за мир у всьому світі приєднатися до мого Великоднього заклику. Рятувати життя. Зупинити кровопролиття і руйнування. Відкрийте вікно для діалогу і миру", - сказав він.

Тим часом Росія ж відповіла відмовою на пропозицію генсека ООН про "великоднє перемир'я" в Україні, заявивши, що "дуже неправдиво і нещиро звучать в цих умовах заклики до миру і припинення вогню".

За його словами, перемир'я є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам перепочинок для того, щоб вони могли перегрупуватися", що це дозволить "влаштувати нові нелюдські провокації і запустити Нові фейки про дії російських солдатів".

Нагадаємо, Зустріч Зеленського з Путіним під великим питанням: президент назвав основні причини.

Як повідомляла Politeka, Звуки вибухів у Кривому Розі: у військовій адміністрації повідомили, що відбувається.

Також Politeka писала, що "У зв'язку з великими втратами": вояк рф забезпечили радянським мотлохом, нові дані розвідки.