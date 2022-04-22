Путінські загарбники продовжують вчиняти військові злочини проти мирних українських громадян. В обложеному російськими окупантами Маріуполі рашисти організували "фільтраційні" табори. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
Окупанти уважно вивчають справу кожного маріупольця, а після чоловіків ділять на три категорії.
До першої відносяться державні службовці та муніципальні працівники. Їх відразу садять у в'язниці, а також піддають тортурам. За словами Бойченка, це може тривати кілька тижнів.
Другу категорію, до якої належать чоловіки – які не служили на держслужбах, - відправляють на службу до лав так званих "Збройних сил ДНР".
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Для третьої категорії, а саме тих, хто не може служити, окупанти залишили "чорну" роботу – їм доводиться зачищати сліди злочинів рашистів. Вони, зокрема, розбирають завали, ховають трупи тощо.
"Ті злочини, які ми бачили в Бучі, в Маріуполі потрібно множити на 25, щоб представити масштаби. Це має ознаки військового злочину і геноциду української нації", - підкреслив мер Маріуполя.
Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.
Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.
Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.