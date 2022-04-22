Також в регіоні повністю зруйновані комунікації - немає світла, мобільного зв'язку, газу і води.

Російські окупанти продовжують здійснювати геноцид українського народу. У Луганській області рашисти хочуть влаштувати голодомор мирного населення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

"У Луганській області росіяни хочуть влаштувати голодомор, під прицільними ударами вже місяць магазини і продовольчі склади",- підкреслила Денисова.

Вона також зазначила, що за минулу добу окупанти 11 разів обстрілювали мирне населення області.

Зокрема, загарбники атакували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, Рубіжне та Гірську громаду. В результаті цього поранення отримали чотири мирних жителя.

У ніч на п'ятницю вороги знищили останній продуктовий склад області. Також у регіоні повністю зруйновані комунікації - немає світла, мобільного зв'язку, газу і води. Комунікації вже не повернути в багато населених пунктів, тому що ремонти неможливі. В даний час в області залишається ще близько 70 тисяч осіб.

Нагадаємо, на Луганщині автобуси під обстрілами не доїхали до громадян.

Також Politeka писала, що СБУ попередила українців про провокації окупантів на Великдень.