Російські окупанти продовжують здійснювати геноцид українського народу. У Луганській області рашисти хочуть влаштувати голодомор мирного населення.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.
"У Луганській області росіяни хочуть влаштувати голодомор, під прицільними ударами вже місяць магазини і продовольчі склади",- підкреслила Денисова.
Вона також зазначила, що за минулу добу окупанти 11 разів обстрілювали мирне населення області.
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Зокрема, загарбники атакували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, Рубіжне та Гірську громаду. В результаті цього поранення отримали чотири мирних жителя.
У ніч на п'ятницю вороги знищили останній продуктовий склад області. Також у регіоні повністю зруйновані комунікації - немає світла, мобільного зв'язку, газу і води. Комунікації вже не повернути в багато населених пунктів, тому що ремонти неможливі. В даний час в області залишається ще близько 70 тисяч осіб.
Нагадаємо, на Луганщині автобуси під обстрілами не доїхали до громадян.
Також Politeka писала, що СБУ попередила українців про провокації окупантів на Великдень.