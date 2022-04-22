Также в регионе полностью разрушены коммуникации - нет света, мобильной связи, газа и воды.

Российские оккупанты продолжают совершать геноцид украинского народа. В Луганской области рашисты хотят устроить голодомор мирного населения.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В Луганской области россияне хотят устроить голодомор, под прицельными ударами уже месяц магазины и продовольственные склады", - подчеркнула Денисова.

Она также отметила, что за прошедшие сутки оккупанты 11 раз обстреливали мирное население области.

В частности, захватчики атаковали Северодонецк, Лисичанск, Попасную, Рубежное и Горную общину. В результате этого ранения получили четыре мирных жителя.

В ночь на пятницу враги уничтожили последний продуктовый склад области. Также в регионе полностью разрушены коммуникации - нет света, мобильной связи, газа и воды. Коммуникации уже не вернуть во многие населенные пункты, потому что ремонты невозможны. В настоящее время в области остается еще около 70 тысяч человек.

Напомним, на Луганщине автобусы под обстрелами не доехали к гражданам.

Как сообщала Politeka, 60-летний мужчина расправился с собственным сыном под Одессой.

Также Politeka писала, что СБУ предупредила украинцев о провокациях оккупантов на Пасху.