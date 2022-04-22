Для поповнення своїх військ рф набирає навіть психічно хворих юнаків. Так, у одній із перехоплених СБУ розмов чути, як мати окупанта переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами.
Росіянин переконує, що «с моими психическими расстройствами это (війна, - ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…».
Однак така відповідь налякала навіть його матір: "Что это за разговорчики? Ты какой-то странный. Психика наверное совсем не туда пошла".
«Тільки психопати здатні творити такі звірства, які ми побачили у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах України… Пробачити таке неможливо. Російські загарбники обов’язково відповідатимуть за всі злочини, які вони вчинили на нашій землі. Слідчі та оперативні підрозділи СБУ активно над цим працюють», - заначили в СБУ.
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Зазначимо, станом на 22 квітня втратиокупантів у війні в Україні склали близько 21200 військових.
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