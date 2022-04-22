Речник Міноборони Олександр Мотузяник розповів на брифінгу, де зараз найбільше активні окупанти.

Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. І сьогодні, 22 квітня, спікер Міноборони Олександр Мотузяник розповів на брифінгу, де зараз найбільше активні окупанти, передає Міноборони України в тг-каналі.

"Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів. Про це свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника і безперервні наступальні дії за окремими напрямками", - зазначив спікер.

Також Мотузяник повідомив, що зараз ворог найбільше активничає в напрямку Ізюм - Баренкове, а також в районі залізничної станції "Попасна". Ще орки не забувають про Сєвєродонецький урбанізований район, МАРІУПОЛЬ, а також ділянку дороги Запоріжжя - Донецьк.

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