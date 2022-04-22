Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал на брифинге, где сейчас больше всего активничают оккупанты.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. И сегодня, 22 апреля, Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал на брифинге, где сейчас больше всего активничают оккупанты, передает Минобороны Украины в тг-канале.

"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия по отдельным направлениям", - отмтил спикер.

Также Мотузяник сообщил, что сейчас враг больше всего активничает в направлении Изюм - Баренково, а также в районе железнодорожной станции "Попасная". Еще орки не забывают о Северодонецкий урбанизированный район, Мариуполь, а также участке дороги Запорожье - Донецк.

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