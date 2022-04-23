Телеведучий Дмитро Комаров показав кадри з Сєвєродонецька, які йому вдалося відзняти в паузах між обстрілами міста.

Український журналіст і ведучий шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров побував у Сєвєродонецьку і показав моторошні руйнування міста після постійних мінометних обстрілів російських окупантів. Він опублікував в Instagram відео, зроблене в Сєвєродонецьку. У ролику можна побачити, як армія країни-агресора знищує житлові будинки.

Комаров повідомив, що йому вдалося зняти коротке відео з вулиці Курчатова "в паузі між обстрілами".

"Не вірю своїм очам, як армія рф його знищує. Мінометні обстріли безперервні. Росіяни не можуть пройти оборону ЗСУ, тому просто здалеку навалюють по житлових кварталах мінами і градами. Війна, де в ближньому бою вони безсилі. Війна на знищення життя здалеку. Арта валить туди, де немає ніяких позицій – тільки будинки, школи, дитячі садки, лікарні. Їх мета - максимальна поразка простих людей. Паніка. Жертва. Якщо вони помітили машини і рух людей – полетіли міни. Тут дуже важливий навик швидко розпізнавати свист підлітаючої міни і за секунду падати обличчям вниз", - поділився Комаров.

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