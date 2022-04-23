Телеведущий Дмитрий Комаров показал кадры из Северодонецка, которые ему удалось отснять в паузах между обстрелами города.

Украинский журналист и ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров побывал в Северодонецке и показал жуткие разрушения города после постоянных минометных обстрелов российских оккупантов. Он опубликовал в Instagram видео, сделанное в Северодонецке. В ролике можно увидеть, как армия страны-агрессора уничтожает жилые дома.

Комаров сообщил, что ему удалось снять короткое видео с улицы Курчатова "в паузе между обстрелами".

"Не верю своим глазам, как армия рф его уничтожает. Минометные обстрелы беспрерывные. Русские не могут пройти оборону ЗСУ, поэтому просто издалека наваливают по жилым кварталам минами и градами. Война, где в ближнем бою они бессильны. Война на уничтожение жизни издалека. Арта валит туда, где нет никаких позиций – только дома, школы, детские сады, больницы. Их цель – максимальное поражение простых людей. Паника. Жертвы. Если они заметили машины и движение людей – полетели мины. Тут очень важен навык быстро распознавать свист подлетающей мины и за секунду падать лицом вниз", – поделился Комаров.

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