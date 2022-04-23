Збройні Сили України (ЗСУ) знищили передовий командний пункт російських окупантів у Херсонській області.

Про це розповів радник голови офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику і громадському діячеві Марку Фейгіну.

"Це крутіше Чорнобаївки буде. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх невідома, але думаю, сумна. Вибухало довго. Передовий командний пункт», — зазначив Арестович.

Нагадаємо, радник глави ОП також повідомив, що загроза падіння Маріуполя відступила.

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