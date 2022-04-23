Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов в Херсонской области.
Об этом рассказал cоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику и общественному деятелю Марку Фейгину.
«Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт», — отметил Арестович.
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