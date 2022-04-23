Військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ розповів про те, яку роль відіграє кримський міст у наступі росії, і чому так важливо його знищити.

Зазначимо, що раніше секретар РНБО Олексій Данилов сказав, що Україна може при першій нагоді вдарити по кримському мосту. На це Попович зауважив, що це "потрібно було зробити ще вчора".

"Кримський міст є артерією, яка може перекидати підкріплення з материкової частини росії в окупований Крим. Якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає логістичною пасткою. І росія не зможе перекидати підкріплення так оперативно, як вона це робить. Це можна буде зробити морем, але море зараз трошки вже не таке гостинне для росіян, як було раніше. Тому я б сказав, що Кримський міст потрібно було знищити ще вчора. І коли це станеться, нам буде легше сподіватися на швидке деблокування Маріуполя і на якнайшвидше звільнення Південного фронту від окупантів", - вважає Денис Попович.

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