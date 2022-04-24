Як пише Politeka.net, українці вже 60-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Зараз триває нова спроба атаки росіян, які планують захопити Донбас. У Генштабі ЗСУ розповіли, як йдуть справи на фронті, повідомивши оперативне зведення на вечір 24 квітня.

"На Слобожанському напрямку йде перекидання озброєння і військової техніки ворога в район міста Куп'янськ. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються виробляти вогневе ураження підрозділів наших військ і об'єктів критичної інфраструктури. Відзначається активізація наступальних і штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке і Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат і був змушений відступити на раніше займані рубежі", - було зазначено в публікації.

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