Як пише Politeka.net, українці вже 60-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Зараз триває нова спроба атаки росіян, які планують захопити Донбас. У Генштабі ЗСУ розповіли, як йдуть справи на фронті, повідомивши оперативне зведення на вечір 24 квітня.
"На Слобожанському напрямку йде перекидання озброєння і військової техніки ворога в район міста Куп'янськ. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються виробляти вогневе ураження підрозділів наших військ і об'єктів критичної інфраструктури. Відзначається активізація наступальних і штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке і Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат і був змушений відступити на раніше займані рубежі", - було зазначено в публікації.
Нагадаємо, Арестович розповів, коли закінчиться наступ окупантів на Донбасі
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Одесит втратив дружину і тримісячну доньку: "рідненькі мої, ви в наших серцях"
ЗСУ звільнили вісім населених пунктів: всі подробиці
Широкомасштабний наступ неможливий: Бутусов розповів, що зараз задумали орки
Немає контролю в повітрі в жодній області: провал рф описали в британській розвідці
Також Politeka повідомляла, що захисники показали ефектне знищення окупантів з "Буцефала"
А ще Politeka писала, що вивезли зерно до Криму: орки намагаються влаштувати голод в Україні, подробиці