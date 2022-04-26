У дитячих садках окупованого Криму малюків розпитують про ставлення їхніх батьків до президента країни-агресора володимира путіна і війну в Україні.
Про кричущу ситуацію в Telegram розповів народний депутат Олексій Гончаренко.
Вихователі також проводять з дітьми роз'яснювальні бесіди про "спецоперацію" в Україні, де розповідають, що рф бореться з націоналістами.
Він був обурений тим фактом, що "промивка мізків відбувається навіть в дитячих садах", де малюють стінгазети і плакати на підтримку путіна, супроводжуючи все символікою "Z".
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"Але найстрашніше в цій ситуації те, що вихователі розпитують у дітей - про що вдома говорять батьки, що вони думають про путіна і як ставляться до "спецоперації" мама і тато. Методи НКВС і павлики морозові. Це навіть складно якось коментувати. Чергове дно пробито!", - розповів Гончаренко.
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