В детских садах оккупированного Крыма малышей расспрашивают об отношении их родителей к президенту страны-агрессора владимиру путину и войне в Украине.
О вопиющей ситуации в Telegram рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.
Воспитатели также проводят с детьми разъяснительные беседы о "спецоперации" в Украине, где рассказывают, что рф борется с националистами.
Он был возмущен тем фактом, что "промывка мозгов происходит даже в детских садах", где рисуют стенгазеты и плакаты в поддержку путина, сопровождая все символикой "Z".
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"Но самое жуткое в этой ситуации то, что воспитатели расспрашивают у детей – о чем дома говорят родители, что они думают о путине и как относятся к "спецоперации" мама и папа. Методы НКВД и павлики морозовы. Это даже сложно как-то комментировать. Очередное дно пробито!", – рассказал Гончаренко.
Напомним, оккупанты разобрали завод под Харьковом, чтобы устроить там концлагерь.
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