Ситуація в Херсоні та області неспокійна, адже росіяни окупували частину території. Вони шантажують, залякують і вбивають мирних жителів.

Про ситуацію поблизу Нікополя, на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей, розповівши голова Нововоронцовської громади Володимир Марчук в ефірі телемарафону UA.

Він розповів, що села Любимівка вже немає і людям там нікуди повертатися.

«Там зараз йдуть масові обстріли, села Любимівка вже немає, не знаю, куди там люди будуть повертатися. Південна частина Нововоронцовки також зруйнована, Осокорівка-теж. Заїжджаєш в село - і ходять корови стадами, свині бігають: люди просто виїхали, залишивши свої будинки",- прокоментував ситуацію Марчук.

Також солдати країни-агресора в Херсонській області вимагають, щоб хлібороби віддавали їм 70% майбутнього врожаю. За його словами, в Чаплинському районі противник також змушує українців власною технікою копати окопи.

Нагадаємо, окупанти розібрали завод під Харковом, щоб влаштувати там концтабір.

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