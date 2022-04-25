Ситуация в Херсоне и области неспокойная, ведь россияне оккупировали часть территории. Они шантажируют, запугивают и убивают мирных жителей.
О ситуации близ Никополя, на границе Херсонской и Днепропетровской областей, рассказал глава Нововоронцовской общины Владимир Марчук в эфире телемарафона UAразом.
Он рассказал, что села Любимовка уже нет и людям там некуда возвращаться.
«Там сейчас идут массовые обстрелы, села Любимовка уже нет, не знаю, куда там люди будут возвращаться. Южная часть Нововоронцовки также разрушена, Осокоровка – тоже. Заезжаешь в село – и ходят коровы стадами, свиньи бегают: люди просто выехали, оставив свои дома», – прокомментировал ситуацию Марчук.
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Также солдаты страны-агрессора в Херсонской области требуют, чтобы земледельцы отдавали им 70% будущего урожая. По его словам, в Чаплинском районе противник также заставляет украинцев собственной техникой копать окопы.
Напомним, оккупанты разобрали завод под Харьковом, чтобы устроить там концлагерь.
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