Російські війська знеструмили нову, нещодавно побудовану неподалік від Кремінної підстанцію, внаслідок чого вся область залишилася без світла. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.
"Ця підстанція з напругою в 500 кВ в мирний час живила більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила з Луганської ТЕС, яка розташована в місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тому досі підстанція в Кремінній залишалася єдиним джерелом постачання електроенергії в будинки луганчан", - розповів Гайдай.
Він додав, що зараз в області опрацьовують альтернативні варіанти харчування. "В даний час йде подача напруги на ці вцілілі підстанції. Незабаром світло повернеться в будинки наших жителів. Дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, що живить Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії", - зазначив Гайдай.
Зазначимо також, що за інформацією Сергія Гайдая, внаслідок активних бойових дій значна частина населених пунктів Луганської області залишається без води і газу.
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