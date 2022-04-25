Вся Луганська область тимчасово залишилася без світла, але рішення вже знайшли.

Російські війська знеструмили нову, нещодавно побудовану неподалік від Кремінної підстанцію, внаслідок чого вся область залишилася без світла. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

"Ця підстанція з напругою в 500 кВ в мирний час живила більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила з Луганської ТЕС, яка розташована в місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тому досі підстанція в Кремінній залишалася єдиним джерелом постачання електроенергії в будинки луганчан", - розповів Гайдай.

Він додав, що зараз в області опрацьовують альтернативні варіанти харчування. "В даний час йде подача напруги на ці вцілілі підстанції. Незабаром світло повернеться в будинки наших жителів. Дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, що живить Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії", - зазначив Гайдай.

Зазначимо також, що за інформацією Сергія Гайдая, внаслідок активних бойових дій значна частина населених пунктів Луганської області залишається без води і газу.

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