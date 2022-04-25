Российские войска обесточили новую, недавно построенную неподалеку от Кременной подстанцию, вследствие чего вся область осталась без света. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Эта подстанция с напряжением в 500 кВ в мирное время питала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, которая расположена в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что сейчас в области прорабатывают альтернативные варианты питания. "В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции. Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, питающей Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", — отметил Гайдай.

Отметим также, что по информации Сергея Гайдая, вследствие активных боевых действий значительная часть населенных пунктов Луганской области остается без воды и газа.

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