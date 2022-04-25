Вся Луганская область временно осталась без света, но решение уже нашли.

Российские войска обесточили новую, недавно построенную неподалеку от Кременной подстанцию, вследствие чего вся область осталась без света. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Эта подстанция с напряжением в 500 кВ в мирное время питала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, которая расположена в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что сейчас в области прорабатывают альтернативные варианты питания. "В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции. Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, питающей Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", — отметил Гайдай.

Отметим также, что по информации Сергея Гайдая, вследствие активных боевых действий значительная часть населенных пунктов Луганской области остается без воды и газа.

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