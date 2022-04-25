Российские войска обесточили новую, недавно построенную неподалеку от Кременной подстанцию, вследствие чего вся область осталась без света. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"Эта подстанция с напряжением в 500 кВ в мирное время питала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, которая расположена в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - рассказал Гайдай.
Он добавил, что сейчас в области прорабатывают альтернативные варианты питания. "В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции. Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, питающей Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", — отметил Гайдай.
Отметим также, что по информации Сергея Гайдая, вследствие активных боевых действий значительная часть населенных пунктов Луганской области остается без воды и газа.
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
Успеха не имел: штурм врага провалился, в Генштабе ВСУ сообщили подробности
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
Рашисты ударили по Днепропетровщине: не обошлось без жертв
"Покруче Чернобаевки": ВСУ уничтожили пункт с офицерами рф, их судьба печальна
Напомним, "Раздели и поставили на колени": священник из Херсона рассказал о пережитом в плену у оккупантов.
Как сообщала Politeka, Людям некуда возвращаться: под обстрелы оккупантов попало украинское село, дома разрушены.
Также Politeka писала, что Много техники и личного состава: враг готовится к наступлению в сторону Запорожья, новые данные.