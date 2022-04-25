6 апреля священнослужитель смог сбежать на подконтрольную Украине территорию, где обратился в полицию и рассказал о причинах своего сотрудничества с оккупантами.

Священник Сергей Чудинович из Херсона рассказал о всех ужасах, которые перенес в плену у оккупантов. Соответствующее видео Чудинович опубликовал в Facebook.

Когда он пребывал в плену, его заставляли записывать видео, где священник говорит, что с ним все хорошо. На самом же деле все было наоборот. В церковь к священнику ворвались рашисты в балаклавах. Они скрутили его и увезли в главное управление нацполиции в Херсоне.

"Сначала проводили вежливый разговор, а потом меня обвинили в том, что я член территориальной обороны. Это не так. Далее на меня надели шапку, завязали нос и шею. И сказали, что я два часа буду думать. Мне не давали пить воду, не пускали в туалет, взяли образец ДНК и отпечатки пальцев", – рассказал Чудинович.

Дальше его начали пытать. Оккупанты говорили, что жизнь мужчины закончилась и его будут разбирать на части. Мужчину били дубинкой в область сердца, по ногам, душили, не давали пить, а потом вместо воды дали водку.

"Дали в руки дубинку пощупать руками и сказали, что меня изнасилуют ею. Били, потом начали расстегивать штаны, раздели, поставили на колени, прижали и сказали, что запихнут в меня дубинку. Я прощался с жизнью, молился. Пытались изнасиловать", – рассказал священнослужитель.

6 апреля священнослужитель смог сбежать на подконтрольную Украине территорию, где обратился в полицию и рассказал о причинах своего сотрудничества с оккупантами.

Он признался, что испугался и даже подписал какой-то документ. Теперь Чудиновичу за это стыдно.

Напомним, оккупанты разобрали завод под Харьковом, чтобы устроить там концлагерь.

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