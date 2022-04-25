Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути скоєно так зване "викурювання".

Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї. Так, саме проти людей, які знаходяться на території заводу "Азовсталі" в Маріуполі, може бути застосована хімічна зброя. Про це стало відомо Головному управлінню розвідки МО України.

Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.

Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.

Українські розвідники зазначають, що слова президента рф в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту.

"Фразу про "заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла" слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї", - зазначають розвідники.

Додатковими підтвердженнями планів Кремля щодо застосування хімічної зброї є:

"Робота на випередження" – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї;

Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.

Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.