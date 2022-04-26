Росія намагається поповнити втрати живої сили, обіцяючи контрактникам захмарні зарплати і можливість мародерства. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.
"Після катастрофічних втрат в Україні для відновлення боєздатності військових частин російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом",- йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків і відправка їх на неминучу смерть, а в центральних регіонах країни-окупанта в службу за контрактом запрошують обіцянками високої зарплати, соціальних пільг і можливості безкарного грабежу і мародерства.
Арестович розповів, коли Україна матиме явну перевагу над рашистами: "Не зможуть наступати"
"Скоро радянських часів почнуть танки тягати": очевидці зняли колону техніки з символом "О"
Російський літак впав на Харківщині, з'явилося фото з місця: "Слава ЗСУ"
У британській розвідці попередили про найближчі плани рф: що буде з Херсоном
Окупантів женуть з Миколаєвщини, ВСУ звільняють населені пункти один за одним: нові дані
Варто відзначити, що більшість росіян, незважаючи на величезну ймовірність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки і родичі.
"Ось така загадковість російської душі... та можливість заробити на смерті рідних",- резюмували в розвідці.
Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про чергове місто, яке захопили окупанти.
Як повідомляла Politeka, Арестович відповів, що чекає на росіян, які вирішили наступати на Кривий Ріг.
Також Politeka писала, у Генштабі розповіли про нові успіхи ЗСУ.