Більшість росіян, незважаючи на величезну ймовірність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі.

Росія намагається поповнити втрати живої сили, обіцяючи контрактникам захмарні зарплати і можливість мародерства. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

"Після катастрофічних втрат в Україні для відновлення боєздатності військових частин російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом",- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків і відправка їх на неминучу смерть, а в центральних регіонах країни-окупанта в службу за контрактом запрошують обіцянками високої зарплати, соціальних пільг і можливості безкарного грабежу і мародерства.

Варто відзначити, що більшість росіян, незважаючи на величезну ймовірність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки і родичі.

"Ось така загадковість російської душі... та можливість заробити на смерті рідних",- резюмували в розвідці.

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