Россия пытается пополнить потери живой силы, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства. Об этом сообщает Главное управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
"После катастрофических потерь в Украине для восстановления боеспособности воинских частей российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во временно оккупированных районах Украины происходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на неизбежную смерть, а в центральных регионах страны-оккупанта в службу по контракту приглашают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства.
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Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на огромную вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники.
"Вот такая загадочность русской души... да возможность заработать на смерти родных", - резюмировали в разведке.
Напомним, в британской разведке сообщили об очередном городе, который захватили оккупанты.
Как сообщала Politeka, Арестович ответил, что ждет россиян, решивших наступать на Кривой Рог.
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