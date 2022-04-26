Большинство россиян, несмотря на огромную вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники.

Россия пытается пополнить потери живой силы, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства. Об этом сообщает Главное управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

"После катастрофических потерь в Украине для восстановления боеспособности воинских частей российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во временно оккупированных районах Украины происходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на неизбежную смерть, а в центральных регионах страны-оккупанта в службу по контракту приглашают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства.

Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на огромную вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники.

"Вот такая загадочность русской души... да возможность заработать на смерти родных", - резюмировали в разведке.

Напомним, в британской разведке сообщили об очередном городе, который захватили оккупанты.

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