Радник глави ОП Олексій Арестович розповів, коли Україна піде в контрнаступ, і що для цього потрібно.

У суспільстві все частіше лунають заклики про те, чому нібито українські бійці не йдуть в контрнаступ. Однак не все так просто. Як тільки буде можливість, відтягувань не буде. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник глави офісу Президента Олексій Арестович.

За його словами, є певні речі, яких слід дочекатися, а потім вже вчинити контрнаступ. Спікер пояснив, що наступ – це величезні втрати, а значить, це важко робити. Потрібно мати і угруповання, і тили.

"У нас важкої зброї немає. Нам воно потрібне. Захід його нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань", - назвав умову контрнаступу Арестович.

Він також підкреслив, що і президент говорив, що вихід у нас один – фізично їх викинути звідси. Саме тому, як тільки прийде зброя, українські воїни відразу переходять у контрнаступ.

"Ми готові – питання тільки в зброї. Я бачу, що є шанси, що це питання вирішиться", – додав радник глави ОП.

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