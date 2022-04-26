Управління СБУ у Вінницькій області затримало трьох осіб, які можуть бути причетні до коригування ракетних обстрілів або інформування російських окупантів про результати ударів біля Жмеринки та Козятина. Про це повідомили в обласному управлінні СБУ.

"Вчора в результаті ворожих ракетних обстрілів у Вінницькій області були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є жертви і поранені. Слідчі СБУ зареєстрували та розслідують кримінальні провадження за ч.3 ст. 110 КК, проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок, 26 квітня, 5 людей загинули і ще 18 отримали поранення в результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі поблизу міст Жмеринка і Козятин Вінницької області.

Згідно з повідомленням СБУ, служба веде посилену роботу поблизу місць нанесення росіянами ракетних ударів. "В даний час вже затримані три людини, які могли коригувати вогонь або повідомляти ворогу про результати обстрілу", - додали в СБУ.

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