Новою метою країни-агресора стане невизнане Передністров'я, попереджати Головною управління розвідки МО України. За даними ГУР, Росія планує завдати ракетного удару по так званому "ПМР", звинувативши в ньому Україну.

На підготовку підлої атаки вказує ряд фактів. Зокрема, жителі невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" почали отримувати СМС нібито від імені ВСУ і спецслужб України. У повідомленнях людей попереджають про підготовлюваний «ракетний і артилерійський удар» по території «ПМР».

"Служба безпеки України настійно рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, проте люди, що залишилися в містах, будуть сприйняті як диверсійні групи і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 будуть проведені ракетні та артилерійські обстріли об'єктів на території республіки", - йдеться в отриманих людьми повідомленнях.

Інформацію про такі СМС активно поширюють російські пропагандистські ЗМІ, що явно говорить про те, що зараз Росія спробує привернути якомога більше уваги до цієї теми.

У свою чергу, представники української розвідки підкреслили, що Україна не має ніякого відношення до таких повідомлень.

"Зазначаємо: держава Україна не має ніякого відношення до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки і інциденти, імовірно відбулися на території «ПМР», не що інше, як чергова провокація російських спецслужб проти України і Молдови", - йдеться в публікації.

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