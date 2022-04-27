В окупованому Маріуполі російські війська ввели нове правило. На житлові будинки, вцілілі від обстрілів, наносять мітку – букву "Z". Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.
"Якщо будинок в хорошому стані - на дверях з'являється "Z", - написав він, зазначивши, що написи: "Тут живуть люди", які раніше рятували хоча б від мародерства, стали марними.
При цьому, за словами Андрющенка, мітка окупантів автоматично позбавляє маріупольців будинку. "Люди змушені шукати нове житло замість власного", - констатує чиновник.
Зазначимо, що раніше Петро Андрющенко повідомляв, що російські окупанти вивозять чоловічу частину населення з Маріуполя в бік Донецька. Їх мають намір мобілізувати в так звану "армію ДНР" і пустити на передову в якості гарматного м'яса.
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