Жителі Маріуполя змушені виселятися через позначки, які окупанти залишають на вцілілих будинках.

В окупованому Маріуполі російські війська ввели нове правило. На житлові будинки, вцілілі від обстрілів, наносять мітку – букву "Z". Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

"Якщо будинок в хорошому стані - на дверях з'являється "Z", - написав він, зазначивши, що написи: "Тут живуть люди", які раніше рятували хоча б від мародерства, стали марними.

При цьому, за словами Андрющенка, мітка окупантів автоматично позбавляє маріупольців будинку. "Люди змушені шукати нове житло замість власного", - констатує чиновник.

Зазначимо, що раніше Петро Андрющенко повідомляв, що російські окупанти вивозять чоловічу частину населення з Маріуполя в бік Донецька. Їх мають намір мобілізувати в так звану "армію ДНР" і пустити на передову в якості гарматного м'яса.

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