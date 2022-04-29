Окупанти роздають гуманітарку мирним жителям тільки під паспортні дані, щоб потім використовувати їх для псевдореферендуму.

Таку думку висловив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута. За його словами, російські окупанти, захоплюючи ту чи іншу громаду, відразу займають відділення пенсійних фондів або Укрпошти, щоб заволодіти персональними даними мирних жителів.

Також Лагута зазначив, що окупанти наполегливо стали вимагати останні 2-3 тижні паспортні дані у жителів окупованих територій, і Херсона зокрема.

"Коли роздають гуманітарку - тільки під паспортні дані, коли захоплювали громади, міста, постійно у всіх соціальних службах – пенсійних, Укрпошти. Була інформація, що це для того, щоб провести фіктивний референдум, щоб ставити хоча б реальні прізвища, щоб хоч якусь реальність надати цьому", - розповів Геннадій Лагута.

Також він додав, що поки немає конкретних даних про проведення псевдореферендуму ні 27 квітня, ні на початку травня.

Нагадаємо, "Догорають в яру": бійці ЗСУ ефектно відпрацювали артилерією по окупантам, відео.

Як повідомляла Politeka, Підірваний міст: окупанти позбулися ключової артерії для перекидання Кримського угруповання.

Також Politeka писала, що "Ми не могли їм допомогти": лікар з Маріуполя розповів про трагічну долю дітей у зруйнованому місті.