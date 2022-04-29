Оккупанты раздают гуманитарку мирным жителям только под паспортные данные, чтобы потом использовать их для псевдореферендума.

Такое мнение выразил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута. По его словам, российские оккупанты, захватывая ту или иную громаду, сразу занимают отделения пенсионных фондов или Укрпочты, чтобы завладеть персональными данными мирных жителей.

Также Лагута отметил, что оккупанты настойчиво стали требовать последние 2-3 недели паспортные данные у жителей оккупированных территорий, и Херсона в частности.

"Когда раздают гуманитарку – только под паспортные данные, когда захватывали громады, города, постоянно во всех социальных службах – пенсионных, Укрпочты. Была информация, что это для того, чтобы провести фиктивный референдум, чтобы ставить хотя бы реальные фамилии, чтобы хоть какую-то реальность придать этому", - рассказал Геннадий Лагута.

Также он добавил, что пока нет конкретных данных о проведении псевдореферендума ни 27 апреля, ни в начале мая.

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